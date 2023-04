Holger Matheis, bisheriger Vorstandssprecher der BEOS AG, wird zum 01.07.2023 neuer CEO von Swiss Life Asset Managers in Deutschland. Der Wechsel erfolgt somit innerhalb der Unternehmensfamilie. Matheis folgt auf Per Erikson, der künftig als Head Real Estate für Swiss Life Asset Managers in Zürich neue ...

