Hannover (ots) -+++ Cofinity-X geht rund zwei Monate nach Gründung mit dem ersten Produktangebot live +++ Erste etablierte Unternehmen aus der Automobilbranche nutzen Catena-X Kerndienste für den aktiven Datenaustausch +++ Präsentation der ersten Geschäftsanwendungen auf dem Cofinity-X Marktplatz sowie der Roadmap zum vollen Launch auf der Hannover Messe - Halle 8, Stand D24 +++Cofinity-X ist mit dem Betrieb der ersten Kerndienste und ersten Geschäftsanwendungen auf dem Cofinity-X Marktplatz live. Zehn Partner der Automobilindustrie (BASF, BMW Group, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen, ZF) haben Cofinity-X Ende Januar dieses Jahres gegründet. Die ersten Kunden - etablierte große sowie mittelständische Unternehmen aus dem Automobilsektor - starten nun mit Hilfe von Cofinity-X in den sicheren Datenaustausch entsprechend der Catena-X Standards. Catena-X ist ein international aktiver Datenraum mit konkreten Anwendungen für die Automobilindustrie.Interessenten können sich auf der Hannover Messe (17. - 21. April 2023) selbst ein Bild von den spannenden Anwendungsfällen machen und sich selbst vom Potenzial des Datenaustauschs mit Cofinity-X überzeugen. Der volle Markteintritt von Cofinity-X ist für September 2023 geplant. Die Präsentationen geben zudem einen Überblick über die weiteren Entwicklungsstufen sowie die vielseitige Produkt- und Service-Roadmap.Kerndienste Dynamic Attribute Provisioning Service (DAPS) und Digital Twin Registry (DTR)Die ersten grundlegenden Bausteine der Kerndienste sind- der Dynamic Attribute Provisioning Service (DAPS) ist zuständig für die Sicherstellung der Legitimität der Teilnehmer,- die Digital Twin Registry (DTR), dient der Verwaltung und Suche von Metadaten der Digitalen Zwillinge.,- die Self-Description-Factory, das Managed Identity-Wallet sowie die Anbindung an das Clearing-House sorgen für Offenheit, Transparenz und Sicherheit für alle Teilnehmer des Catena-X Ökosystems.Damit ermöglicht Cofinity-X dem Catena-X Ökosystem eine Gaia-X konforme Identitätsprüfung sowie einen vollständig souveränen Datenaustausch in einer offenen, kollaborativen und sicheren Umgebung. Die Partner behalten dabei zu jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten. Ziel ist es damit, eine nachhaltige und klimaneutrale Wertschöpfung innerhalb der gesamten automobilen Lieferkette zu erreichen. Dazu wurden die Kerndienste von Cofinity-X bereits Catena-X zertifiziert, die vollständige Zertifizierung folgt im Rahmen der Beta-Phase. Durch diese Standardkonformität wird sichergestellt, dass alle Partner auf volle Datensouveränität, Sicherheit und Interoperabilität setzen können.Ausblick On-BoardingUm eine rasche Adaption und Skalierung des Ökosystems zu ermöglichen, zeigt Cofinity-X zudem eine Vision erstmalig auf der Hannover Messe: Ein end-to-end on-boarding Prozess welcher es insbesondere den klein und mittelständischen Unternehmen erleichtern soll teilzunehmen und individuellen Mehrwert zu generieren. Besonderheit: ein Teil des on-boarding Erlebnisses soll zukünftig im Metaverse stattfinden und damit einen spielend leichten Einstieg ermöglichen.Die Produkte und Services von Cofinity-X umfassen im Detail:- Die Registrierung und Verifikation im Catena-X Ökosystem ist schnell und einfach.- Der Marktplatz ermöglicht ein effizientes Zusammenführen von Netzwerkteilnehmern, indem es eine optimale Umgebung für Geschäftsanwendungen schafft, die Kunden implementieren können. Alle angebotenen Anwendungen erfüllen die Grundsätze des Datenaustauschs von Catena-X.- Der Datenaustausch zwischen den Parteien erfolgt auf Basis unabhängiger, sicherer und standardisierter Prinzipien, ohne einen Lock-in-Effekt zu erzwingen.- Die Kerndienste unterstützen die auf dem Marktplatz angebotenen Geschäftsanwendungen und ermöglichen den Datenaustausch in einem interoperablen Open-Source-Ansatz, der einen echten Mehrwert für jeden Kunden bietet.- Ziel CO2-Reduktion: Product Carbon Footprint-Anwendungen ermöglichen eine präzise Berechnung und Aggregation von CO2-Werten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dies ermöglicht es den Kunden von Cofinity-X, im Bereich der CO2-Transparenz die Nase vorn zu haben und konkrete Verbesserungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit abzuleiten. Auf diese Weise können sie eine aktive Rolle bei den globalen Bemühungen zur Realisierung einer wirklichen CO2-Neutralität spielen."Mit dem Launch der Beta-Phase von Cofinity-X gehen wir einen großen Schritt in Richtung des ersten wirklich offenen, sicheren und interoperablen Produkt- und Service Portfolios, das unseren Kunden dabei hilft, aktiv am Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität dranzubleiben. Ich freue mich sehr auf die Hannover Messe, die uns die Chance bietet, die ersten Catena-X konformen Daten-Cases zu präsentieren und einem großen Publikum das hervorragende Potential aufzuzeigen." Thomas Rösch, Managing Director Cofinity-XBildmaterialCofinity-X "The Gateway to the Automotive Digital Network" (Credit Cofinity-X) (https://mediaserver.frauwenk.de/Cofinity-X/Cofinity-X_Portal.jpeg?_se=YWxleGFuZGVyLmJlY2tlckBmcmF1d2Vuay5kZQ%3D%3D)Über Cofinity-XDie Cofinity-X GmbH hat ihren Sitz in Köln und wurde im Jahr 2023 gegründet. Es ist ein Joint Venture von BASF, BMW Group, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen und ZF. Die Unternehmensvision von Cofinity-X ist es, einen offenen Marktplatz für die Bereitstellung von eigenen und fremden Business-Applikationen und weiteren Services zu betreiben, die einen gesicherten und standardisierten Datentransfer entlang der automobilen Wertschöpfungskette gemäß den Gaia-X- und Catena-X-Prinzipien ermöglichen, zunächst mit Fokus auf den europäischen Markt. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen liegen vor und Cofinity-X entwickelt seine Aktivitäten entsprechend weiter. Lesen Sie auch hier weiter: www.cofinity-x.com