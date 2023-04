Western Midstream: das Kaufsignal könnte in Kürze kommen!

Mit Infrastruktur für Erdgas, Öl und NLG verdient Western Midstream (WES) prächtig! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: WES ISIN: US9586691035

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie von Western Midstream liegt im Halbjahresvergleich knapp zwei Prozent im Plus. Wir sehen derzeit eine Seitwärtsbewegung oberhalb der gleitenden Durchschnitte. Sollte diese sich nach oben auflösen, wäre dies ein klares Kaufsignal.

Chart vom 13.04.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 27.02 USD





Meine Expertenmeinung zu WES

Meinung: Western Midstream Partners ist in der Exploration, Produktion, Transport und Verarbeitung von Erdgas, Öl und Natural Liquid Gas tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Pipelines, Kompressorstationen und Verarbeitungsanlagen in verschiedenen Regionen der USA und bietet Midstream-Dienstleistungen wie Transport, Verarbeitung, Lagerung, Fraktionierung und Marketing dieser Energieträger an. Die hohen Energiepreise verhalfen in den letzten beiden Jahren zu jeweils zweistelligen Gewinnzuwächsen. Die Dividendenrendite von 7.45 Prozent kann sich auch sehen lassen.

Setup

Mögliches Setup: Bei einer anhaltenden Knappheit der Energierohstoffe erwarten wir, dass die Kurse bald aus der Seitwärtsrange nach oben ausbrechen werden. Entsprechend können wir den Trigger über der Widerstandslinie und den Stopp Loss unter dem Tief vom Montag setzen. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es bereits in einer Woche, sie dürften aber weniger Einfluss auf den Kurs haben als die Notierungen am Ölmarkt. Vorsichtige Trader schließen trotzdem zuvor. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in WES.

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.