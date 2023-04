Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der publity AG vom 13. April 2023:Auf einer gemeinsamen Sitzung des Vorstands der publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250) (Scale, "publity") mit den Vorständen der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") und der GORE German Office Real Estate AG ("GORE") am 13. April 2023 haben die Vorstände der PREOS und der GORE entschieden, die von den außerordentlichen Hauptversammlungen der PREOS und der GORE am 9. bzw. 8. Juni 2022 mit Verlängerungsbeschluss der ordentlichen Hauptversammlungen vom 8. bzw. 7. Dezember 2022 beschlossenen Sachkapitalerhöhungen nicht weiterzuverfolgen. Damit wird die ursprünglich geplante Aufnahme eines Luxemburger Investors als neuer Großaktionär von PREOS und der damit verbundene Erwerb eines Immobilienportfolios in Luxemburg durch GORE nicht umgesetzt. ...

