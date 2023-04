Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Ereignisse im Bankensektor und das Abwägen der weiteren geldpolitischen Entwicklung sorgten in den letzten Wochen für turbulente Szenen an den Rentenmärkten: Sorgen um die Stabilität des Bankensektors, die Preisniveauentwicklung und die Konjunkturdaten wechselten sich munter als Volatilitätstreiber ab, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...