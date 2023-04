DB Schenker hat an verschiedenen Standorten in Deutschland in den vergangenen Wochen insgesamt 14 neue mittelschwere E-Lkw des Typs Volvo FL Electric in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge setzt der Logistikkonzern im Vor- und Nachlauf sowie in der City-Logistik ein. Dem nun startenden Einsatz im Regelbetrieb sind im vergangenen Jahr erfolgreiche Testläufe an mehreren Standorten vorangegangen, wie DB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...