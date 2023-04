© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Inflation, Rezession, Zinswende? Morgan Stanley wirft einen Blick über den kurzfristigen Tellerrand und sieht spannende Aktien-Chancen in den nächsten zwei Jahren. Herausgekommen sind die Top 30 der Analysten für 2025.

Die Morgan Stanley-Aktienstrategen Michelle Weaver, Mike Wilson und ihr Team nennen in einer kürzlich veröffentlichten Notiz gleich mehrere Faktoren, die den Aktienmärkten in den kommenden zwei Jahren Rückenwind verleihen dürften. Dazu gehören eine anpassungsfähige Geldpolitik, ein Nachholbedarf bei Investitionen und eine Erholung des globalen Wachstums. Auch die Verbreitung von künstlicher Intelligenz in allen Sektoren und das Reshoring (die Verlagerung von Produktion zurück in oder nahe dem Heimatmarkt).

"Das Hauptkriterium ist Nachhaltigkeit - die Nachhaltigkeit des Wettbewerbsvorteils, des Geschäftsmodells, der Preissetzungsmacht, der Kosteneffizienz und des Wachstums", so die Analysten weiter. "Wir haben versucht, die besten Franchise-Unternehmen zu identifizieren, nicht die am meisten unterbewerteten Aktien. Unser Leitgedanke war es, eine Liste von Unternehmen zu erstellen, deren Geschäftsmodelle und Marktpositionen sich bis 2025 zunehmend differenzieren werden."

wallstreet:online stellt die Top-Picks der Morgan Stanley Analysten vor:

Name Anlageurteil Kursziel in $ Alphabet Overweight 135 Liberty Formula One Overweight 80 T-Mobile US Overweight 175 Hilton Worldwide Holdings Overweight 168 Luluemon Athletica Overweight 387 Nike Overweight 140 Yum! Brands Overweight 155 Costco Wholesale Overweight 520 Estee Lauder Companies Overweight 282 Cheniere Energy Overweight 189 Exxon Mobil Overweight 114 American Express Company Overweight 186 BlackStone Overweight 115 JPMorgan Chase Overweight 173 MasterCard Overweight 438 MSCI Overweight 543 Visa Overweight 288 Eli Lilly and Company Overweight 444 Intuitive Surgica Overweight 265 Thermo Fisher Scientific Overweight 670 UnitedHealth Group Overweight 587 Eaton Corp Overweight 200 Northrop Grumman Overweight 601 Old Dominion Freight Line Overweight 340 Raytheon Technologies Overweight 115 Microsoft Overweight 307 Motorola Solutions Equal Weight 260 Linde PLC Overweight 365 Prologis Overweight 128 NextEra Energy Overweight 97

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion