Foyer S.A., Luxemburgs führende Finanzgruppe in Privatbesitz, hat am 10.03.2023 100% der Aktien von Globality S.A. erworben. Globality S.A. gehört zur ERGO Reiseversicherung AG, die wiederum Teil der ERGO Gruppe ist. Die Transaktion muss noch vom "Commissariat aux Assurances" genehmigt werden. Geplantes Wachstum im Bereich "International Private Medical Insurance" Mit der Übernahme will Foyer seine Position auf dem internationalen Krankenversicherungsmarkt für Expatriates ausbauen und sein Wachstum ...

