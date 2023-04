Die Erwartung einer milderen Gangart der US-Notenbank Fed aufgrund der stärker nachlassenden Inflation sowie wachsende Rezessionssorgen haben zuletzt den Goldpreis angekurbelt. Gold hat durch die Aussicht auf ein baldiges Ende des Zinszyklus an Attraktivität gewonnen. Der Goldpreis kletterte am Donnerstag in der Spitze bis auf 2.048 Dollar, dem höchsten Stand seit 13 Monaten. Das Rekordhoch ...

