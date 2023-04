Die Berichtssaison beginnt wieder. Und Analysten rechnen für das erste Quartal mit einem Ergebnisrückgang um acht Prozent. Doch es gibt auch gute Chancen für positive Überraschungen. In einem von Bankpleiten aufgewühlten Umfeld geben die großen US-Geldhäuser JP?Morgan Chase, Cititgroup und Wells Fargo an diesem Freitag den Auftakt in die US-Berichtssaison für das erste Quartal. Neben konjunkturellen Risiken, Inflation und hohen Zinsen hat sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...