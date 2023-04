DJ PTA-News: Private Assets AG: Weitere Informationen zum Hintergrund der angekündigten Kapitalerhöhung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta/14.04.2023/11:55) - Der Vorstand der Private Assets AG hat am 21. März 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Verhältnis 15:1 beschlossen. Hierbei werden den Aktionären je 15 gehaltener Aktien der Gesellschaft 1 neue Aktie mit einem Bezugspreis von je EUR 12,50 angeboten.

Die Kapitalerhöhung dient dem weiteren Aufbau des Beteiligungsportfolios und der Organisation der gesamten Konzernstruktur als Grundlage für das weitere Wachstum. Wesentliche Aktionäre haben ihre Beteiligung an der Kapitalerhöhung bereits zugesagt.

Der Vorstand sieht die Geschäftsentwicklung der AG und die des Gesamtkonzerns sowohl im abgelaufenen als auch im aktuellen Jahr positiv. Der Konzernabschluss befindet sich derzeit in der Erstellung. Vorläufige Zahlen werden voraussichtlich Anfang Mai veröffentlicht. Der Einzelabschluss der Private Assets AG für das Geschäftsjahr 2022 wird nach vorläufigen Zahlen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. EUR 1,25 Mio. abschließen. Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung bietet der Private Assets als Investor in Sondersituationen gute Potentiale zur weiteren Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten.

