Am 28. April gibt es die Quartalszahlen von Covestro. Eckdaten hat die Gesellschaft aber bereits publiziert. So sinkt das EBITDA im ersten Quartal um 64,5 Prozent auf 286 Millionen Euro. Im vierten Quartal gab es ein EBITDA von -38 Millionen Euro. Das aktuelle EBITDA liegt klar über allen Erwartungen, so wird der Konsens um 82 Prozent übertroffen. ...

