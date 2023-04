Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Comet (ISIN CH0360826991/ WKN A2DNSP) hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs 2023 einen im Vergleich zum Vorjahr um 13.9% niedrigeren Nettoumsatz von CHF 107.5 Millionen erzielt (Q1/22: CHF 124.8 Millionen), so die Comet Holding AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...