Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach kurzer Osterunterbrechung wurde die kanadische Federation des Caisses Desjardins du Quebec (CCDJ) als erste Emittentin auf dem Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Helaba.Die gedeckte Anleihe mit einer 5-jährigen Laufzeit sei bei einem Volumen von 750 Mio. EUR rund 1,7-fach überzeichnet gewesen und der finale Spread habe um 3 Bps. gegenüber der Vermarktung auf MS+37 eingeengt werden können. Am Mittwoch habe die Emissionstätigkeit an Fahrt aufgenommen. ...

