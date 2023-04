Vom Höhenflug des Goldpreises auf über 2.000 US$ profitiert natürlich auch Goldproduzent Barrick Gold (WKN: 870450). Die Aktie hat seit Anfang Januar um +12% zugelegt und notiert aktuell bei 20,05 US$ auf Jahreshöchststand. Können die am Freitag vorgelegten vorläufigen Zahlen für das erste Quartal den Kurs weiter antreiben? Barrick Gold mit Sitz im kanadischen Toronto ist mit einer Jahresproduktion von 4,14 Millionen Unzen Gold der zweitgrößte Goldproduzent ...

