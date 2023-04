In guten Zeiten werden hohe freie Cashflows eingefahren, in schlechten Zeiten droht die Pleite: Die Aktien kleinerer Öl- und Gasförderer sind ein zyklisches Investment. Mit dem steigenden Ölpreis haben sie inzwischen das Tal der Tränen verlassen. Nach einer längeren Konsolidierungsphase ist ein weiterer Kursschub zu erwarten, wenn der Preis für Rohöl weiter steigt. Wir stellen einen der Großen aus der Armada der vielen Kleinen vor.

Obsidian Energy: ein Öl- und Gasförderer in Kanada

Für Obsidian Energy (6,30 Euro; CA6744822033) waren 2018, 2019 und 2020 die Jahre, in denen es nur noch um das Überleben ging. Die Verluste waren gigantisch, und in Relation dazu noch höher die Schulden. Stephen Lukas, dem in der Krise angeheuerten neuen Präsidenten und CEO, gelang es, mit frischem Kapital, der Umstrukturierung von Verbindlichkeiten und Sparmaßnahmen die Lage zu stabilisieren. Liest man die am 23. Februar 2023 veröffentlichte Pressemitteilung zum Jahr 2022, zeigt sich ein völlig anderes Bild: Obsidian Energy ist hochprofitabel und finanziell gesund, die Förderung von Öl und Gas liegt deutlich über der vor fünf Jahren.

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook! Obsidian Energy: Die wichtigsten Kennzahlen

Die wichtigsten Kennzahlen: Der operative Cash-Flow stieg von 198,7 Mio. CAD (2021) auf 456,8 Mio. CAD, der Nettogewinn von 414,0 auf 810,1 Mio. CAD. Die Öl- und Gasförderung lag im 4. Quartal 2022 mit 31.742 Barrell pro Tag (boe/d) um 20% über der des Vorjahres. Der Schuldenstand wurde um 23% auf 316,8 Mio. CAD reduziert. 319,4 Mio. CAD wurden 2022 in das Wachstum des Unternehmens investiert (2021: 141,0 Mio. CAD). Es wurden deutlich mehr Ölvorräte erschlossen als gefördert. Die Kosten pro Barrel stiegen inflationsbedingt von 13,04 auf 14,29 CAD, nach Abzug von Royalties (Abgaben an den kanadischen Staat) und Transportkosten wurden 46,79 CAD je Barrell verdient (2021: 31,41 CAD/bbl). Und es werden 2023 bis zu 8,074 Millionen eigene Aktien zurückgekauft (10% aller ausstehenden Aktien). Der Börsenwert von Obsidian Energy liegt aktuell bei knapp 520 Mio. CAD. Der Gewinn je Aktie bei 9,84 CAD, das KGV somit knapp unter 1. Aus Anlegersicht sieht alles sehr positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...