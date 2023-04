EQS-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Ekosem-Agrar AG: Deutliche Umsatz- und Ertragssteigerungen im Geschäftsjahr 2022



Ekosem-Agrar AG: Deutliche Umsatz- und Ertragssteigerung im Geschäftsjahr 2022 Walldorf, 14. April 2023 - Auf der Grundlage der vorläufigen, noch ungeprüften Konzern-Kennzahlen für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 ergibt sich für die Ekosem-Agrar AG eine sehr positive Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2022. Die Umsatzerlöse des Ekosem-Agrar-Konzerns stiegen um rund 64 % auf EUR 957 Mio. (2021: EUR 583 Mio.); in Rubel betrug der Anstieg der Umsatzerlöse rund 31 %. Die Gesamtleistung des Ekosem-Agrar-Konzerns stieg im Geschäftsjahr 2022 um das 1,7-Fache auf EUR 1,1 Mrd. (2021: EUR 657 Mio.); in Rubel betrug der Anstieg der Gesamtleistung rund 36 %. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Ekosem-Agrar-Konzerns beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 auf rund EUR 399 Mio. (2021: EUR 188 Mio.). Dies entspricht einem Anstieg des EBITDA um rund 112 %; in Rubel betrug der Anstieg des EBITDA rund 60 %. Trotz der positiven Zahlen für das Geschäftsjahr 2022, die zu einem erheblichen Anteil auch auf Währungseinflüssen beruhen, und der stabilen operativen Entwicklung ergeben sich für die deutsche Holdinggesellschaft Ekosem-Agrar AG noch immer große Herausforderungen im Hinblick auf den Geldtransfer nach Deutschland. Ekosem-Agrar Kontakt Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

