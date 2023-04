London (www.anleihencheck.de) - Die Märkte verhielten sich in der Feiertagsbedingt kurzen Woche relativ ruhig, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Renditen der wichtigsten Staatsanleihen seien ihre Abwärtstendenz nach einem soliden US-Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag umgekehrt. Risikoanlagen hätten gleichzeitig eine gewisse Stabilität gezeigt, da die Sorgen um den Bankensektor weiter abgenommen hätten. In Washington seien politischen Entscheidungsträger in dieser Woche in großer Zahl unterwegs gewesen, denn die IWF-Sitzungen hätten die Zentralbanker zu wichtigen Themen zusammengebracht. ...

