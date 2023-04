Boston (www.fondscheck.de) - Rückblickend erlitten globale Aktien im Jahr 2022 starke Verluste, die auf die Straffung der Geldpolitik, die Verlangsamung der Wirtschaft aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und die Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen waren, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "Weekly ETF Brief" im Kommentar zu dem SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (ISIN IE00B3YLTY66/ WKN A1JJTD). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...