Nachlese Podcast Donnestag Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4177/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/40 spreche ich über einen Überraschungsgast bei der RBI-Konferenz in Zürs, über erste Hörer:innen-Vorschläge zum Börseunwort 2023, die Auszeichnung "Value Aktie der Woche" für die OMV. Value Depesche (Schweiz): Abo unter www.value-depesche.ch/pay - Gabriela Tinti (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4179/ ) ist Head of Desk Equities Austria bei der Erste Asset Management GmbH (EAM). Wir reden über vieles, aber im Besonderen über den rund 500 Mio. Euro schweren Erste Responsible Stock Global, der 2023 sein 20-jähriges Jubiläum feiert und in diesem Zeitraum mit ...

