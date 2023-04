Ekosem-Agrar steigert den Umsatz 2022 um 64 Prozent auf 957 Millionen Euro, 2021 wurden 583 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Gesamtleistung verbessert sich von 657 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro. Das EBITDA kommt auf 399 Millionen Euro, 2021 waren es 188 Millionen Euro. Dies ist ein Plus von 112 Prozent. Das Plus in 2022 geht stark auf Währungseinflüsse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...