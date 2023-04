Für Anbieter von Cannabisprodukten jeglicher Art bedeuten die nun vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorgestellten Eckpunkte zur Genusscannabis-Legalisierung einen beträchtlichen Schritt nach vorn. Denn auch Bauern oder Verkäufer von medizinischem Marihuana profitieren von der so induzierten Entstigmatisierung des Konsums, wie die Wissenschaftler Kisha Lashley und Timothy Pollock 2020 in einem Paper aufzeigten.Das erwartet auch die Berliner Sanity Group, die schon länger die ebenfalls aus der Hanfpflanze produzierten CBD-Produkte, die allerdings keine berauschende Wirkung haben dürfen, vertreibt und sich ebenso beschleunigende Effekte für diesen Geschäftszweig verspricht. Schließlich führe die kontrollierte Abgabe an Erwachsene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...