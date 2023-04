Palfinger gibt einen Ausblick auf das Jahr 2023 und einen Einblick in das 1. Quartal: Demnach rechnet der Kran-Konzern in 2023 mit einem Umsatz von über 2,4 Mrd. Euro (2022: 2,2 Mrd. Euro) und strebt ein EBIT von 200 Mio. Euro an (2022: 150,4 Mio. Euro). Der Umsatz im 1. Quartal 2023 wird sich auf rund 590 Mio. Euro (Q1 2022: 485,6 Mio. Euro), das EBIT auf rund 49 Mio. Euro (Q1 2022:30,4 Mio. Euro) belaufen, so das Unternehmen, das am 28. April die Q1-Zahlen präsentieren wird. Laut Analysten von Raiffeisen Research, die die Palfinger-Aktie auf ihrer Top Picks-Liste haben, ist diese Verbesserung auf die zunehmend durchschlagende Preiseffekte, einen soliden Produktmix und eine Lockerung der Lieferkettenbeschränkungen zurückzuführen. "Insgesamt scheint es, dass ...

