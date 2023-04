Aktien mit einer extremen Dividendenrendite üben auf Anleger meist einen ganz besonderen Reiz aus. Das ist bei Muehlhan nicht anders. Immerhin bietet der Titel des Hamburger Unternehmens zur nächsten Hauptversammlung am 6. Juni 2023 eine Dividende von 1 Euro je Aktie - entsprechend einer Rendite von rund 39 Prozent beim aktuellen Aktienkurs von 2,59 Euro. ... The post Muehlhan: Dividenden-Hit mit Tücken appeared first on Boersengefluester.

