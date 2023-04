ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S vor den am 9. Mai erwarteten Quartalszahlen von 21 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2025 gekappt, begründete Analystin Priyanka Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr neues Kursziel. Mit Blick auf das Auftaktquartal 2023 liege sie mit ihrer Schätzung für das operative Ergebnis des Düngemittelherstellers etwas unter der durchschnittlichen Analystenprognose von Visible Alpha./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 13:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 13:27 / GMT



ISIN: DE000KSAG888