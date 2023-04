Wien (www.fondscheck.de) - Nomura Asset Management hat Bojan Tadic zum Senior Relationship Manager für das Wholesale-Geschäft in Deutschland und Österreich ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde gemeinsam mit Maximilian Geilen, der im Januar zu Nomura AM gekommen sei, den Ausbau der Kundenbeziehungen zu Vermögensverwaltern, Sparkassen und Volksbanken in Deutschland verantworten. Außerdem werde Tadic das Geschäft in Österreich weiterentwickeln. ...

