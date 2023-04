Ford hat mit dem Mustang Super Cobra Jet 1800 einen neuen Prototyp für Dragracing-Veranstaltungen vorgestellt. Mit dem Fahrzeug strebt der Hersteller mehrere neue Viertel-Meilen-Weltrekorde für Elektrofahrzeuge an - die Ford zum Teil selbst schon hält. So soll unter anderem die Bestmarke des Vorgänger-Fahrzeugs Mustang Cobra Jet 1400 fallen. Dieses Fahrzeug war seinerzeit in 8,128 Sekunden über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...