Die Wiener Linien erweitern das E-Carsharing in Verbindung mit den WienMobil-Stationen um weitere Fahrzeuge: Ab sofort erhöhen 20 VW ID. Buzz den Bestand auf 100 Elektro-Fahrzeuge. Sie stehen "an 20 Standorten in 20 Wiener Bezirken bereit", heißt es in einer Mitteilung des Betreibers. Die WienMobil-Stationen haben die Aufgabe, das ÖPNV-Angebot von Straßenbahn, Bus und U-Bahn mit Leihangeboten zu verknüpfen. ...

