FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 295 Euro belassen. Trotz eines voraussichtlich saisonal schwachen ersten Quartals sei das Unternehmen auf Kurs, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verteidigungsausgaben stiegen in Deutschland und auch in anderen Ländern. Rheinmetall stehe immer noch am Beginn eines längerfristigen Zyklus./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 13:31 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 13:38 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009