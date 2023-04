Einmal mehr hat Star-Investor Warren Buffett mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway den Anteil an BYD reduziert. Und dennoch ist er voll des Lobes, was die Entwicklung des Elektroauto-Herstellers angeht.Buffett hat am 31. März rund 2,5 Millionen BYD-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 217,67 Hongkong Dollar verkauft. Es war bereits der zehnte Anteilsverkauf der BYD-Position seit August 2022. Berkshire Hathaway hält aktuell noch 10,9 statt ursprünglich 19,9 Prozent der Anteile an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...