Andritz erhielt einen Auftrag von Teknomelt Teknik Mensucat San. ve Tic. A.S., Türkei, für die Lieferung einer kompletten neXline wetlace-Linie zur Herstellung von Vliesstoff-Rollenware für biologisch abbaubare, kunststofffreie Feuchttücher. Die Anlage wird in der Teknomelt-Fabrik in Kahramanmaras installiert. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 geplant.

