Befeuert von erwarteten Kursgewinnen im US-Finanzsektor nach starken Geschäftszahlen legt der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag zu. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn notiert er 0,1 Prozent höher auf 34. 057 Punkte. Damit zeichnet sich eine Wochenbilanz von plus 1,7 Prozent ab. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag unterdessen mit 13 042 Punkten 0,5 Prozent im Minus erwartet. Hier enttäuschten die ebenfalls am Freitag gemeldeten US-Einzelhandelsdaten für März. Alle aktuellen Entwicklungen ...

