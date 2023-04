Bis auf wenige Dollar hat sich der Goldpreis zuletzt seinem alten Rekordhoch bei gut 2.070 Dollar aus Sommer 2021 genähert. Neue Höhen sind nur noch eine Frage der Zeit. In diesen Tagen profitiert das Edelmetall von der Aussicht sinkender US-Leitzinsen. Und von einer Dollar-Schwäche. Der Goldpreis hat am Spotmarkt den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg am Donnerstag an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...