DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Wechsel Im Management der medondo holding AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München, den 14.04.2023 (pta/14.04.2023/16:00) - Wechsel im Management der medondo holding AG:

Neubesetzungen im Zeichen von Stabilität und Zukunftsperspektiven

Der bisherige Finanzvorstand Peter Biewald wird im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus gesundheitlichen Gründen zum 30.4.2023 aus dem Vorstand ausscheiden und seine Aufgaben an seinen bisherigen Stellvertreter, Dr. Jürgen Rotter, übergeben. Dr. Rotter, der bereits als Vorstand eine Wertpapierhandelsbank geleitet hat und damit hervorragende Voraussetzungen mitbringt, wird sicherstellen, dass Stabilität und Kontinuität innerhalb des Finanzbereichs gewährleistet sind.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Joachim Gläser, wird Ende Mai dieses Jahres aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Für ihn rückt Ulrich Müller nach, anerkannter Finanzexperte und Gründer eines der am schnellst wachsenden Unternehmen in Europa, der Ulrich Müller wealth academy.

