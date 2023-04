München (ots) -Sommer, Sonne, Liegestühle, Cocktails und jede Menge Freizeitspaß: SAUSALITOS übernimmt Aquapark in MoosburgEs ist so weit: SAUSALITOS ruft zum Opening des SAUSALITOS Beach in der bayrischen Region am Moosburger Aquapark, Sempt 20, 85368 Moosburg an der Isar. Zur Eröffnung ist das ganze Wochenende lang Programm geboten. Am Samstag, den 22. April 2023, um 13.00 Uhr geht es los, bis Sonntagabend, den 23. April warten leckere Cocktails und ein umfangreiches Angebot an Specials auf die Gäste des offiziellen Eröffnungswochenendes. Der SAUSALITOS Beach ist die 48. SAUSALITOS "Filiale" in Deutschland. und entspricht der Neupositionierung des Unternehmens. "Diese Neuausrichtung ist uns wichtig, um die digitale Transformation und Entwicklung der Unternehmensmarke voranzutreiben", so Izis Ibrahim, die Marketingleiterin von SAUSALITOS. Im Zuge dessen erhalten alle SAUSALITOS Stores zukünftig den Claim "Home of Joy". Die Eventabteilung von SAUSALITOS verleiht den Festivals, Konzerten, Sportveranstaltungen und Events den Claim "Joy on Tour". "Die neue Freizeit-Location SAUSALITOS Beach passt perfekt in das neue Portfolio und in die neue Joy-Welt von SAUSALITOS. Der neue Claim der Location heißt von nun an "A Place of Joy", erklärt Izis Ibrahim. Am Beach sind Badegäste - Familien, Kollegen und Freunde - herzlich willkommen. Von Urlaub am Strand bis hin zu Sportaktivitäten, Entspannen, Feiern und mit Tanzen dem Alltag entfliehen, für jeden ist etwas dabei. Das SAUSALITOS Beach-Team sorgt dabei mit guten Beats, motiviertem Team, Foodtrucks, Beach-Containern und einer Beach-Bar für eine tolle Atmosphäre. Das Parkgelände mit Strandabschnitt hat über 20.000 Quadratmeter und soll außerdem für Konzerte und Großveranstaltungen genutzt werden. "Wir freuen uns, wenn Veranstalter diesen wundervollen Ort für ihre Kunden entdecken und dort bis zu 15.000 Menschen unterhalten wollen", sagt Lorenz Tüshaus, der Betriebsleiter vom SAUSALITOS Beach. Mehr Infos unter www.sausalitos-beach.de.Schon seit letztem Jahr ist der Aquapark zwischen Landshut, Freising und Erding eine Pop-up-Location und Eventstandort von SAUSALITOS. Über den Winter standen dort "Die drei Tipis am See", in denen regelmäßig der Grill angeworfen, gemütlich zusammengesessen und gefeiert wurde. Nun ist die kalte Jahreszeit vorüber und das SAUSALITOS Beach-Team macht sich bereit für den Sommer und jede Menge Freizeitspaß am Wasser. "Mit viel Eifer und Tatendrang wurde das Aquapark-Gelände neu geplant, gestaltet und angelegt. Wir sind damit aber noch nicht am Ende - wir haben Großes vor", verkündet Lorenz Tüshaus, der Betriebsleiter vom SAUSALITOS Beach. Moosburg soll ein Ort werden, um Alltag und Sorgen zu vergessen.Wann wird der Beach eröffnet?Ab Samstag, den 22. April, erwartet die Gäste eine Beach Bar mit Lounge Terrasse, ein Kiosk mit Biergarten, ein Haus am See mit eigenem Steg und BBQ-Area sowie eine Feuerstelle für Lagerfeuer. Für jede Menge Freizeitspaß stehen eine Hüpfburg, Fußballtore, jede Menge Spielgeräte für Kinder ab 12 Jahren und alles Notwendige für Beachvolleyball, Beachsoccer sowie Kicker bereit. Zum Sonnenuntergang pünktlich zur Happy Hour begleiten kühle Erfrischungen eine ausgelassene Beach-Party mit DJ-Matze. Doch damit nicht genug! Für Sonntag hat SAUSALITOS weitere Specials geplant. Neben einem US-Car-Treff mit Oldtimern und modernen Rennwagen versorgt der Food Truck die Besucher bei Country Musik mit leckeren Burgern. Ab 17 Uhr steht außerdem noch ein echtes Highlight auf dem Plan: Sunset-Yoga auf dem Steg vom Haus am See. Umringt von Wasser kann hiernach entspannt und ausgeglichen in die neue Woche gestartet werden - einfach vorab anmelden unter info@sausalitos-beach.de.Lust auf noch mehr Joy & Happiness von SAUSALITOS?Feiern, Spaß und Flirten - dafür steht SAUSALITOS. Aber auch Digitalisierung und Innovation zeichnen das beliebte Gastro-Unternehmen aus. Im App-Store kann die SAUSALITOS App kostenfrei herunterladen werden. Die App enthält verschiedene Funktionen. Ganz einfach können über die App Drinks und Desserts digital verschenkt oder ein Guthaben zu bestimmten Zeiten verdoppelt und verkonsumiert werden. Eine weitere Funktion in der SAUSALITOS App ist das SAUSA Flirt Feature. Dieses unterstützt bei der Suche nach dem passenden Flirtpartner. Der potenzielle Flirtpartner kann direkt in dem Store gesehen, lokalisiert und direkt kontaktiert werden. Einfach ausprobieren und losflirten.Weitere Informationen unter www.sausalitos.deÜber SAUSALITOSParty, Flirts und leckere Gerichte - Bei SAUSALITOS trifft man sich, um eine schöne Zeit mit Freunden, Familie und Co. zu verbringen und gemeinsam zu feiern. Hier is(s)t man happy, hier hat man Spaß! Und das schon seit fast 30 Jahren. Denn bereits seit 1994 vermittelt die Cocktailkette ihren Gästen eine Wohlfühl-Oase mitten in der Stadt und steht mit einer lockeren Kombination aus Bar und Restaurant vor allem dafür, den Gästen die schönsten Abende der Woche zu ermöglichen. Bei SAUSALITOS zu sein, bedeutet Spaß zu haben. SAUSALITOS sorgt für eine schöne Zeit und für glückliche Menschen - ob als Gastgeber oder Arbeitgeber. Das zieht jährlich über fünf Millionen Gäste an - Tendenz steigend! Mit der stetig wachsenden Gästeanzahl belegt die SAUSALITOS Holding GmbH einen festen Platz in den "Top 10" der größten deutschen Freizeitgastronomien. Pressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: 040 853760-0E-Mail: info@punkt-pr.deUnternehmenskontakt:Sausalitos Holding GmbHSt. Martin Straße 6281541 MünchenTelefon: 089/66078660,E-Mail: info@sausalitos-holding.deGeschäftsführer:Christoph HeidtAnton Dürrbeck