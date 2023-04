DJ Digital-Gipfel der Regierung findet in Jena statt

BERLIN (Dow Jones)--Der 16. Digital-Gipfel der Bundesregierung findet am 20. und 21. November in Jena statt. Unter dem Titel "Digitale Transformation in der Zeitenwende. Nachhaltig. Resilient. Zukunftsorientiert" kommen mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland zusammen, wie das für Digitalisierung zuständige Verkehrs- und das Wirtschaftsministerium ankündigten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Digitalminister Volker Wissing (FDP) sowie weitere hochrangige Vertreter der Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft würden die digitale Zukunft Deutschlands diskutieren.

"Klimaneutralität, Transformation, und Resilienz sind die Herausforderungen unserer Zeit", erklärte Habeck. "Der Digital-Gipfel soll zeigen, wie uns Digitalisierung dabei unterstützen kann, sie zu meistern und als Chancen für unser Land zu nutzen." Wissing erklärte, Digitalisierung sei "ein Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit". Mit intelligent verknüpften Daten könnten Verkehre besser geplant, der Ressourcenverbrauch optimiert und bestehende Infrastrukturen effizienter genutzt werden. "Deshalb ist es so wichtig, dass wir möglichst viele Daten frei verfügbar machen und dafür sorgen, dass unser Land ein attraktiver Standort für digitale Innovationen ist", betonte er.

