Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor Beginn der Sitzung an der Wall Street und vor der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze äußerte sich Bostic zu den Zinssätzen, so die Experten von XTB.Nach Meinung von Bostic sollten die Zinssätze im Mai um 25 Basispunkte angehoben werden.Waller äußere sich ebenfalls zu diesem Thema und verweise auf den Rückgang der Inflation. Seiner Meinung nach sei die Aufgabe der Fed jedoch noch nicht beendet, und weitere Zinserhöhungen müssten folgen, auch wenn ihre Höhe und ihr Umfang von den Daten abhängen würden. Andererseits weise Waller darauf hin, dass eine deutliche Verschärfung der Kreditkonditionen (vielleicht so wie während der jüngsten Bankenkrise) die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verringern könnte, auch wenn dies anhand der jüngsten Daten schwer zu beurteilen sei. ...

