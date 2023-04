Frankfurt (www.fondscheck.de) - An den Rohstoffmärkten ist einiges los: So nähert sich der Goldpreis seinem Rekordstand, so die Deutsche Börse AG.Der Preis für die Feinunze sei schon Anfang April auf 2.032 US-Dollar gestiegen, nicht weit vom Allzeithoch bei 2.075 US-Dollar vom August 2020 entfernt. Am Donnerstagmorgen seien es 2.020 US-Dollar gewesen. ...

