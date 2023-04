Straubing (ots) -



An diesem Samstag geht das Atomzeitalter in Deutschland zu Ende. In den letzten drei Atommeilern Isar 2, Neckarwestheim und Emsland werden die Stecker gezogen. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist das Lebenswerk der Grünen. Sie haben ihr Gründungsziel erreicht - doch der Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Fehler und in hohem Maße irrational. (...) "Die Energieversorgung ist sicher", sagte Habeck am Osterwochenende. An diesem Satz muss er sich nun messen lassen. Der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) sagte übrigens einst, die Energiewende werde für einen durchschnittlichen Haushalt nicht teurer als eine Kugel Eis werden. Tatsächlich ist diese Eiskugel zu einer Lawine angewachsen.



