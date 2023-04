DJ XETRA-SCHLUSS/US-Bankenzahlen sorgen für Kauflaune

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Aufschlägen geschlossen. Die positiv aufgenommenen US-Erzeugerpreise vom Vortag wirkten nach. Sie hatten Inflationssorgen gemildert und damit die Hoffnung auf ein nahendes Zins-Top in den USA untermauert. Für positive Überraschungen an der Inflationsfront sorgten zudem die Preise im deutschen Großhandel. Sie stiegen im März nur noch um 2,0 Prozent zum Vorjahr. Im Vormonat lag die Rate noch bei 8,9 Prozent. Positiv war auch die Entwicklung der US-Importpreise - diese fielen im März um 0,6 Prozent. Auch sorgte die gerade beginnende Berichtssaison für erste positive Überraschungen.

Der DAX erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 15.808 Punkte. Bei 15.841 Punkten hatte der Index im Verlauf ein neues Jahreshoch markiert.

Zahlen von US-Banken überzeugen

Die Geschäftszahlen von JP Morgan sowie Wells Fargo wurden positiv am Markt zur Kenntnis genommen. Beide Kreditinstitute haben bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt. Bei Wells Fargo lag der Gewinn je Aktie bei 1,23 Dollar - 10 Cent mehr als die von Factset zusammengestellten Analystenschätzungen vorsahen. Bei JP Morgan waren es 4,10 Dollar je Anteilsschein, die Erwartung lag bei 3,41 Dollar. Auch die Zahlen der Citigroup überzeugten. Nach Einschätzung der UBS zeigt sich der Sektor widerstandsfähiger als erwartet. Deutsche Bank gewannen 4,6 Prozent und Commerzbank 5,6 Prozent.

Auch in Deutschland legten bereits einige Unternehmen ihre Geschäftszahlen vor: So hat Covestro einen guten Jahresauftakt hingelegt. Die Aktien kletterten 2,5 Prozent. Analysten lobten bei den vorläufigen Zahlen die EBITDA-Entwicklung, diese lag mit 286 Millionen Euro 81 Prozent oberhalb der Markterwartung. "Tendenziell scheinen viele Unternehmen ihre Preiserhöhungen schneller und leichter durchsetzen zu können als erwartet", sagte ein Händler. Surteco schlossen nach Geschäftszahlen 4,6 Prozent fester.

Beiersdorf schüttet Dividende aus

Für Beiersdorf ging es vor allem optisch 1,1 Prozent nach unten - das Unternehmen schüttete eine Dividende von 70 Cents je Aktie aus. Zahlen und die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms sorgten für Kauflaune bei Nagarro, für die Aktie ging es um 7,8 Prozent nach oben.

Derweil setzte sich die Erholung bei Immobilienaktien fort: Vonovia gewannen 3,1 Prozent, Aroundtown 6,4 Prozent oder LEG Immobilien 2,5 Prozent. Bei der Deutschen Börse kam es nach der jüngsten starken Kursentwicklung zu Gewinnmitnahmen - die Aktie büßte 1,5 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.807,50 +0,5% +13,53% DAX-Future 15.941,00 +0,5% +13,26% XDAX 15.800,24 +0,2% +13,92% MDAX 27.788,48 +0,8% +10,63% TecDAX 3.315,81 -0,2% +13,51% SDAX 13.492,73 +1,0% +13,14% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,31 -64 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 26 12 2 3.121,0 79,6 53,9 MDAX 35 15 0 498,5 34,6 41,8 TecDAX 15 14 1 647,7 18,9 20,8 SDAX 47 21 2 151,5 9,8 9,6 ===

