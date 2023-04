DJ Aktien Schweiz schließen mit günstigen Daten freundlich

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt haben die US-Erzeugerpreise vom Vortag erst am Freitag für Kauflaune gesorgt. Sie hatten Inflationssorgen gemildert und damit die Hoffnung auf den nahen Zinsgipfel in den USA genährt. Dahingehend wurden auch schwächere US-Einzelhandelsumsätze gedeutet, denn auch sie nahmen etwas Druck von der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation. Hatte am Vortag die damit verbundene Dollarschwäche zum Franken noch belastet, wurde die eidgenössische Börse nun vom anziehenden Greenback gestützt - befeuert von positiven Daten zur Industrieproduktion bzw. Verbraucherstimmung.

Ins Bild einer nachlassenden Inflation passten auch die deutschen Großhandels- bzw. die US-Importpreise. Die zuletzt aufgetretenen Rezessionssorgen wurden indes von einer klar verbesserten Konsumentenstimmung in China gelindert. Der SMI legte in diesem aktienfreundlichen Umfeld 0,7 Prozent auf 11.343 Punkte zu. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 42,05 (zuvor: 39,65) Millionen Aktien.

Positiv wurden auch die Geschäftszahlen der US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo aufgenommen. Alle drei Finanzinstitute verdienten mehr als gedacht. Der europäische Bankensektor kletterte daher um 3,0 Prozent und führte die Gewinnerliste der Branchen an. In der Schweiz gewannen UBS und Credit Suisse 2,1 bzw. 1,7 Prozent, Julius Bär rückten um 4,0 Prozent vor - zusätzlich befeuert durch einen positiven Analystenkommentar.

Nach LVMH lieferte nun Hermes die nächste positive Überraschung im Luxusgütersektor. Davon profitierten erneut Richemont (+3,2%) und Swatch (+0,5%) - auch die Verbraucherstimmungen in China und den USA halfen. Swiss Re verloren nur optisch 5,7 Prozent, die Aktie wurde mit Dividendenabschlag gehandelt.

In der dritten Reihe veröffentlichten unter anderem Comet (-3,5%), Relief Therapeutics (-5,8%) und Bystronic (-1,3%) Geschäftszahlen. Bei Bystronic senkte Stifel in der Folge das Kursziel.

