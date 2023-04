Regulatory News:

Issuer: SEB S.A. (Paris:SK)

Types of securities: ordinary shares

ISIN: FR0000121709

LEI Code: 969500WP61NBK098AC47

Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meeting on May,19th 2022

Programme disclosed to the AMF on May, 13rd 2022

Stockbroker: NATIXIS

Company Company LEI Code Instrument Code PSI Name Transaction Date (Day) ISIN Code Way Daily Volume (Nb of securities) Daily Weighted Average Price Of Purchase Exchange SEB S.A. 969500WP61NBK098AC47 SK.PA NATIXIS 06/04/2022 FR0000121709 B 6 932 101,6197€ XPAR SEB S.A. 969500WP61NBK098AC47 SK.PA NATIXIS 06/04/2022 FR0000121709 B 2747 101,6592€ CEUX SEB S.A. 969500WP61NBK098AC47 SK.PA NATIXIS 06/04/2022 FR0000121709 B 165 101,6339€ TQEX SEB S.A. 969500WP61NBK098AC47 SK.PA NATIXIS 06/04/2022 FR0000121709 B 156 101,7404€ AQEU TOTAL 10 000 101,6327€

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Purpose* SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:38:14 FR0000121709 100,9000 EUR 10 XPAR 2423754284045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:44:30 FR0000121709 101,0000 EUR 25 XPAR 2423758148045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:44:44 FR0000121709 100,9000 EUR 25 XPAR 2423758214045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:44:44 FR0000121709 100,9000 EUR 25 XPAR 2423758215045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:44:44 FR0000121709 100,9000 EUR 60 XPAR 2423758216045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:44:44 FR0000121709 101,0000 EUR 25 XPAR 2423758217045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:44:44 FR0000121709 101,0000 EUR 6 XPAR 2423758218045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:44:44 FR0000121709 101,0000 EUR 28 XPAR 2423758219045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:07 FR0000121709 101,2000 EUR 10 XPAR 2423760314045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 1 XPAR 2423760656045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 25 XPAR 2423760657045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 28 XPAR 2423760658045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 48 XPAR 2423760659045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 27 XPAR 2423760660045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 48 XPAR 2423760661045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 27 XPAR 2423760662045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 21 XPAR 2423760663045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 4 XPAR 2423760664045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 48 XPAR 2423760665045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 38 XPAR 2423760666045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 3 XPAR 2423760667045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,2000 EUR 4 XPAR 2423760668045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,3000 EUR 44 XPAR 2423760669045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:36 FR0000121709 101,3000 EUR 24 XPAR 2423760670045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:41 FR0000121709 101,2000 EUR 5 XPAR 2423760712045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:48:41 FR0000121709 101,2000 EUR 5 XPAR 2423760713045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:49:15 FR0000121709 101,3000 EUR 10 XPAR 2423761288045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:49:15 FR0000121709 101,3000 EUR 18 XPAR 2423761289045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 1 XPAR 2423762502045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 29 XPAR 2423762503045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 50 XPAR 2423762504045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 22 XPAR 2423762505045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 47 XPAR 2423762506045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 17 XPAR 2423762507045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 38 XPAR 2423762508045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 27 XPAR 2423762509045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 50 XPAR 2423762510045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 52 XPAR 2423762511045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:20 FR0000121709 101,3000 EUR 25 XPAR 2423762512045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,3000 EUR 29 XPAR 2423762513045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,4000 EUR 1 XPAR 2423762514045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,4000 EUR 31 XPAR 2423762515045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,3000 EUR 73 XPAR 2423762516045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,3000 EUR 4 XPAR 2423762517045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,3000 EUR 98 XPAR 2423762518045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,4000 EUR 25 XPAR 2423762519045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,4000 EUR 60 XPAR 2423762520045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,5000 EUR 7 XPAR 2423762521045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,5000 EUR 34 XPAR 2423762522045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,5000 EUR 9 XPAR 2423762523045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:21 FR0000121709 101,4000 EUR 25 XPAR 2423762526045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:22 FR0000121709 101,3000 EUR 4 XPAR 2423762538045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:50:22 FR0000121709 101,3000 EUR 2 XPAR 2423762539045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 11:51:30 FR0000121709 101,3000 EUR 1 XPAR 2423763260045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:00:21 FR0000121709 101,5000 EUR 25 XPAR 2423769624045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:01:34 FR0000121709 101,4000 EUR 56 XPAR 2423770414045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:01:34 FR0000121709 101,4000 EUR 27 XPAR 2423770415045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:01:34 FR0000121709 101,5000 EUR 25 XPAR 2423770416045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:01:34 FR0000121709 101,5000 EUR 25 XPAR 2423770417045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:01:34 FR0000121709 101,5000 EUR 4 XPAR 2423770418045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:08:15 FR0000121709 101,7000 EUR 46 XPAR 2423773557045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:08:15 FR0000121709 101,7000 EUR 50 XPAR 2423773558045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:08:15 FR0000121709 101,8000 EUR 17 XPAR 2423773559045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:08:15 FR0000121709 101,8000 EUR 59 XPAR 2423773560045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:08:15 FR0000121709 101,9000 EUR 35 XPAR 2423773561045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:08:15 FR0000121709 101,9000 EUR 30 XPAR 2423773562045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:08:15 FR0000121709 101,9000 EUR 8 XPAR 2423773563045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:14:35 FR0000121709 101,8000 EUR 40 XPAR 2423778270045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:14:35 FR0000121709 101,8000 EUR 6 XPAR 2423778271045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:14:35 FR0000121709 101,8000 EUR 14 XPAR 2423778272045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:14:35 FR0000121709 101,8000 EUR 14 XPAR 2423778273045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,7000 EUR 38 CEUX 2423785044045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,7000 EUR 37 CEUX 2423785045045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,7000 EUR 51 XPAR 2423785047045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,7000 EUR 9 XPAR 2423785048045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,7000 EUR 45 XPAR 2423785049045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,7000 EUR 25 XPAR 2423785050045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,8000 EUR 70 XPAR 2423785051045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,8000 EUR 45 XPAR 2423785052045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:24:44 FR0000121709 101,8000 EUR 15 XPAR 2423785053045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:29:07 FR0000121709 101,6000 EUR 65 CEUX 2423787495045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:29:07 FR0000121709 101,6000 EUR 47 XPAR 2423787496045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:29:07 FR0000121709 101,6000 EUR 2 XPAR 2423787497045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:29:07 FR0000121709 101,7000 EUR 25 XPAR 2423787498045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:29:07 FR0000121709 101,7000 EUR 24 XPAR 2423787499045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:31:07 FR0000121709 101,6000 EUR 25 XPAR 2423788886045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:31:07 FR0000121709 101,6000 EUR 60 XPAR 2423788887045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:31:07 FR0000121709 101,6000 EUR 25 XPAR 2423788888045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:31:07 FR0000121709 101,6000 EUR 24 XPAR 2423788889045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:48:28 FR0000121709 101,5000 EUR 27 CEUX 2423799056045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:54:20 FR0000121709 101,5000 EUR 49 AQEU 2423802960045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:15 FR0000121709 101,5000 EUR 12 AQEU 2423803424045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:15 FR0000121709 101,5000 EUR 37 CEUX 2423803425045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:15 FR0000121709 101,5000 EUR 50 TQEX 2423803426045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:15 FR0000121709 101,4000 EUR 50 XPAR 2423803432045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:15 FR0000121709 101,4000 EUR 60 XPAR 2423803433045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:15 FR0000121709 101,5000 EUR 5 XPAR 2423803434045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:15 FR0000121709 101,4000 EUR 52 XPAR 2423803436045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:26 FR0000121709 101,3000 EUR 1 XPAR 2423803534045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:55:45 FR0000121709 101,3000 EUR 65 XPAR 2423803618045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 12:56:38 FR0000121709 101,3000 EUR 33 XPAR 2423804087045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:00:45 FR0000121709 101,5000 EUR 13 XPAR 2423807793045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:02:13 FR0000121709 101,5000 EUR 25 XPAR 2423808429045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:02:13 FR0000121709 101,5000 EUR 27 XPAR 2423808430045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:22:09 FR0000121709 101,3000 EUR 39 CEUX 2423818696045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:28:33 FR0000121709 101,3000 EUR 28 CEUX 2423821691045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:30:31 FR0000121709 101,6000 EUR 26 XPAR 2423823471045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:30:31 FR0000121709 101,6000 EUR 24 XPAR 2423823472045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:30:31 FR0000121709 101,7000 EUR 26 XPAR 2423823473045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:30:31 FR0000121709 101,7000 EUR 27 XPAR 2423823474045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:30:31 FR0000121709 101,7000 EUR 25 XPAR 2423823476045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:42:13 FR0000121709 101,6000 EUR 67 CEUX 2423830520045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:42:13 FR0000121709 101,6000 EUR 44 XPAR 2423830521045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:45:52 FR0000121709 101,6000 EUR 25 XPAR 2423831888045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 13:45:52 FR0000121709 101,6000 EUR 13 XPAR 2423831889045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:00:50 FR0000121709 101,4000 EUR 28 CEUX 2423839867045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:08:43 FR0000121709 101,4000 EUR 29 CEUX 2423844233045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:37 FR0000121709 101,6000 EUR 10 XPAR 2423854274045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 2 XPAR 2423854376045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 50 XPAR 2423854377045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 49 XPAR 2423854378045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 1 XPAR 2423854379045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 49 XPAR 2423854380045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 37 XPAR 2423854381045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 3 XPAR 2423854382045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,6000 EUR 8 XPAR 2423854383045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,6000 EUR 4 XPAR 2423854384045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,6000 EUR 25 XPAR 2423854385045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,6000 EUR 15 XPAR 2423854386045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 10 XPAR 2423854387045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 2 XPAR 2423854388045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 81 XPAR 2423854389045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,5000 EUR 3 XPAR 2423854390045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,6000 EUR 2 XPAR 2423854391045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,6000 EUR 9 XPAR 2423854392045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,6000 EUR 4 XPAR 2423854393045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,6000 EUR 34 XPAR 2423854394045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,7000 EUR 25 XPAR 2423854396045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,7000 EUR 24 XPAR 2423854397045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:23:52 FR0000121709 101,7000 EUR 2 XPAR 2423854398045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:24:34 FR0000121709 101,6000 EUR 3 CEUX 2423854708045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:24:34 FR0000121709 101,6000 EUR 20 CEUX 2423854709045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:24:34 FR0000121709 101,6000 EUR 29 CEUX 2423854710045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:24:44 FR0000121709 101,6000 EUR 75 CEUX 2423854765045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:24:44 FR0000121709 101,6000 EUR 15 CEUX 2423854766045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:24:45 FR0000121709 101,6000 EUR 27 CEUX 2423854769045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:24:50 FR0000121709 101,6000 EUR 30 CEUX 2423854790045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:25:14 FR0000121709 101,6000 EUR 16 XPAR 2423854971045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:25:14 FR0000121709 101,6000 EUR 1 XPAR 2423854972045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:25:43 FR0000121709 101,6000 EUR 15 XPAR 2423855213045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:25:43 FR0000121709 101,6000 EUR 22 CEUX 2423855214045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:26:02 FR0000121709 101,6000 EUR 2 XPAR 2423855981045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:26:44 FR0000121709 101,7000 EUR 12 XPAR 2423856362045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:26:44 FR0000121709 101,7000 EUR 2 XPAR 2423856363045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:26:44 FR0000121709 101,7000 EUR 25 XPAR 2423856364045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:26:44 FR0000121709 101,7000 EUR 13 XPAR 2423856365045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 6 CEUX 2423857280045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 13 CEUX 2423857281045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 4 CEUX 2423857282045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 20 CEUX 2423857283045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 46 CEUX 2423857284045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 50 CEUX 2423857285045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 8 CEUX 2423857286045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 8 CEUX 2423857287045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 21 CEUX 2423857288045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 50 CEUX 2423857289045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 25 CEUX 2423857290045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 25 CEUX 2423857291045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:28:47 FR0000121709 101,7000 EUR 3 CEUX 2423857292045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:29:47 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423858779045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:29:47 FR0000121709 101,8000 EUR 19 XPAR 2423858780045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:35:00 FR0000121709 101,8000 EUR 19 XPAR 2423862746045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:35:00 FR0000121709 101,8000 EUR 31 XPAR 2423862747045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:35:21 FR0000121709 101,8000 EUR 10 XPAR 2423863006045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:35:21 FR0000121709 101,8000 EUR 48 XPAR 2423863007045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:36:54 FR0000121709 101,9000 EUR 10 XPAR 2423863819045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:36:54 FR0000121709 101,9000 EUR 15 XPAR 2423863820045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:36:54 FR0000121709 101,9000 EUR 33 XPAR 2423863821045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 21 XPAR 2423867657045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 50 XPAR 2423867658045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 27 XPAR 2423867660045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 3 XPAR 2423867661045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 60 XPAR 2423867662045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 41 XPAR 2423867663045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 12 XPAR 2423867664045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 89 XPAR 2423867665045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 101 XPAR 2423867666045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 13 XPAR 2423867667045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 9 XPAR 2423867668045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 3 XPAR 2423867669045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 6 XPAR 2423867670045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 18 XPAR 2423867671045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 15 XPAR 2423867672045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 88 XPAR 2423867673045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,8000 EUR 16 XPAR 2423867674045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 10 XPAR 2423867675045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 7 XPAR 2423867676045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 66 XPAR 2423867677045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:41:58 FR0000121709 101,9000 EUR 23 XPAR 2423867678045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:48:00 FR0000121709 102,0000 EUR 4 XPAR 2423871275045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:48:00 FR0000121709 102,0000 EUR 40 XPAR 2423871276045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:49:14 FR0000121709 102,0000 EUR 25 XPAR 2423872324045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:49:14 FR0000121709 102,0000 EUR 17 XPAR 2423872323045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:02 FR0000121709 101,9000 EUR 4 CEUX 2423876586045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:02 FR0000121709 101,9000 EUR 50 CEUX 2423876588045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:02 FR0000121709 101,9000 EUR 16 CEUX 2423876590045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:24 FR0000121709 101,8000 EUR 101 XPAR 2423876810045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:24 FR0000121709 101,8000 EUR 101 XPAR 2423876811045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:24 FR0000121709 101,8000 EUR 70 XPAR 2423876812045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:24 FR0000121709 101,8000 EUR 7 XPAR 2423876813045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:24 FR0000121709 101,8000 EUR 43 XPAR 2423876814045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:24 FR0000121709 101,8000 EUR 22 XPAR 2423876815045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:24 FR0000121709 101,9000 EUR 23 XPAR 2423876816045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:24 FR0000121709 101,9000 EUR 19 XPAR 2423876817045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:28 FR0000121709 101,7000 EUR 34 CEUX 2423876913045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,7000 EUR 66 CEUX 2423877029045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,7000 EUR 100 CEUX 2423877030045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,7000 EUR 100 CEUX 2423877031045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,7000 EUR 79 CEUX 2423877032045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,7000 EUR 51 XPAR 2423877034045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,7000 EUR 25 XPAR 2423877035045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,7000 EUR 17 XPAR 2423877036045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,7000 EUR 25 XPAR 2423877037045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423877038045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,8000 EUR 26 XPAR 2423877039045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:55:45 FR0000121709 101,8000 EUR 24 XPAR 2423877040045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:58:47 FR0000121709 101,8000 EUR 10 XPAR 2423878677045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:58:47 FR0000121709 101,8000 EUR 5 XPAR 2423878678045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 14:58:47 FR0000121709 101,8000 EUR 26 XPAR 2423878679045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:00:05 FR0000121709 101,8000 EUR 10 XPAR 2423881037045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:00:05 FR0000121709 101,8000 EUR 4 XPAR 2423881038045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:00:05 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423881039045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:01:06 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423881852045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:01:50 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423882192045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:01:50 FR0000121709 101,8000 EUR 23 XPAR 2423882193045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:09:22 FR0000121709 101,6000 EUR 2 AQEU 2423887707045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:22:27 FR0000121709 101,6000 EUR 34 XPAR 2423898376045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:22:27 FR0000121709 101,6000 EUR 8 XPAR 2423898377045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:22:27 FR0000121709 101,6000 EUR 75 CEUX 2423898373045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:22:27 FR0000121709 101,6000 EUR 16 TQEX 2423898374045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:22:27 FR0000121709 101,6000 EUR 4 TQEX 2423898375045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:22:27 FR0000121709 101,6000 EUR 18 AQEU 2423898378045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:22:27 FR0000121709 101,6000 EUR 49 XPAR 2423898379045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:22:27 FR0000121709 101,6000 EUR 2 AQEU 2423898380045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:26:27 FR0000121709 101,7000 EUR 20 XPAR 2423900512045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:26:27 FR0000121709 101,7000 EUR 25 XPAR 2423900513045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:26:27 FR0000121709 101,7000 EUR 4 XPAR 2423900514045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:29:50 FR0000121709 101,5000 EUR 155 XPAR 2423903650045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:29:50 FR0000121709 101,5000 EUR 15 CEUX 2423903644045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:29:50 FR0000121709 101,5000 EUR 55 CEUX 2423903645045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:29:50 FR0000121709 101,4000 EUR 1 XPAR 2423903666045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:29:50 FR0000121709 101,5000 EUR 25 XPAR 2423903667045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:29:50 FR0000121709 101,5000 EUR 42 XPAR 2423903668045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:29:50 FR0000121709 101,5000 EUR 25 XPAR 2423903673045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:29:50 FR0000121709 101,6000 EUR 31 XPAR 2423903674045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:06 FR0000121709 101,4000 EUR 21 TQEX 2423914376045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:06 FR0000121709 101,4000 EUR 56 XPAR 2423914378045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:06 FR0000121709 101,4000 EUR 43 XPAR 2423914379045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:06 FR0000121709 101,5000 EUR 26 XPAR 2423914380045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:06 FR0000121709 101,5000 EUR 22 XPAR 2423914381045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:06 FR0000121709 101,5000 EUR 9 XPAR 2423914382045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:06 FR0000121709 101,5000 EUR 25 XPAR 2423914383045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:24 FR0000121709 101,4000 EUR 1 CEUX 2423914760045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:27 FR0000121709 101,4000 EUR 15 CEUX 2423914876045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:27 FR0000121709 101,4000 EUR 54 CEUX 2423914877045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:27 FR0000121709 101,4000 EUR 17 CEUX 2423914878045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:27 FR0000121709 101,4000 EUR 13 CEUX 2423914879045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:27 FR0000121709 101,4000 EUR 37 CEUX 2423914880045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:33 FR0000121709 101,4000 EUR 30 CEUX 2423914994045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:54 FR0000121709 101,4000 EUR 19 CEUX 2423915345045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:54 FR0000121709 101,4000 EUR 11 CEUX 2423915346045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:36:54 FR0000121709 101,4000 EUR 3 CEUX 2423915347045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:37:13 FR0000121709 101,4000 EUR 10 XPAR 2423915745045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:37:13 FR0000121709 101,4000 EUR 12 XPAR 2423915746045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:37:53 FR0000121709 101,5000 EUR 9 XPAR 2423916521045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:37:53 FR0000121709 101,5000 EUR 26 XPAR 2423916522045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:42:15 FR0000121709 101,5000 EUR 8 CEUX 2423922862045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:42:15 FR0000121709 101,5000 EUR 4 CEUX 2423922863045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:42:15 FR0000121709 101,5000 EUR 3 CEUX 2423922864045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:42:15 FR0000121709 101,5000 EUR 20 CEUX 2423922865045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:42:15 FR0000121709 101,5000 EUR 17 CEUX 2423922866045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:42:28 FR0000121709 101,4000 EUR 69 CEUX 2423923111045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:43:28 FR0000121709 101,4000 EUR 25 XPAR 2423924316045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 19 TQEX 2423931087045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 3 CEUX 2423931088045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 84 CEUX 2423931089045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 8 CEUX 2423931090045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 84 CEUX 2423931091045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 59 CEUX 2423931092045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 26 CEUX 2423931093045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 6 CEUX 2423931094045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,4000 EUR 19 XPAR 2423931095045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,4000 EUR 25 XPAR 2423931096045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,4000 EUR 1 XPAR 2423931097045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:48:19 FR0000121709 101,3000 EUR 9 AQEU 2423931098045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:58:19 FR0000121709 101,5000 EUR 25 XPAR 2423943941045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:58:19 FR0000121709 101,5000 EUR 9 XPAR 2423943942045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 15:58:19 FR0000121709 101,5000 EUR 17 XPAR 2423943943045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:03:28 FR0000121709 101,5000 EUR 75 CEUX 2423951556045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:03:28 FR0000121709 101,6000 EUR 25 XPAR 2423951557045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:03:28 FR0000121709 101,6000 EUR 22 XPAR 2423951558045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:03:28 FR0000121709 101,6000 EUR 25 XPAR 2423951559045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:05:03 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423953675045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:05:03 FR0000121709 101,8000 EUR 20 XPAR 2423953676045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:05:04 FR0000121709 101,8000 EUR 26 XPAR 2423953689045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:44 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423962519045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:44 FR0000121709 101,9000 EUR 6 XPAR 2423962520045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:44 FR0000121709 101,9000 EUR 17 XPAR 2423962521045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:44 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423962522045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:44 FR0000121709 101,8000 EUR 18 XPAR 2423962523045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:53 FR0000121709 101,8000 EUR 30 XPAR 2423962678045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:53 FR0000121709 101,8000 EUR 15 XPAR 2423962679045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:53 FR0000121709 101,9000 EUR 25 XPAR 2423962680045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:11:53 FR0000121709 101,9000 EUR 25 XPAR 2423962681045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:14:07 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423965164045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:14:07 FR0000121709 101,8000 EUR 20 XPAR 2423965165045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:21:20 FR0000121709 101,6000 EUR 30 CEUX 2423974731045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:24:59 FR0000121709 101,6000 EUR 17 CEUX 2423979521045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:26:58 FR0000121709 101,7000 EUR 5 AQEU 2423982007045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:28:24 FR0000121709 101,7000 EUR 15 TQEX 2423983762045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:30:45 FR0000121709 101,8000 EUR 25 XPAR 2423987122045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:30:45 FR0000121709 101,9000 EUR 25 XPAR 2423987123045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:30:45 FR0000121709 101,9000 EUR 6 XPAR 2423987124045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:30:45 FR0000121709 101,9000 EUR 37 XPAR 2423987125045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:30:45 FR0000121709 101,9000 EUR 26 XPAR 2423987126045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:30:45 FR0000121709 101,9000 EUR 21 XPAR 2423987127045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:33:11 FR0000121709 101,9000 EUR 13 CEUX 2423989706045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:34:45 FR0000121709 102,2000 EUR 39 XPAR 2423991238045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:34:45 FR0000121709 102,2000 EUR 16 XPAR 2423991239045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:35:16 FR0000121709 102,2000 EUR 2 CEUX 2423991816045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:37:04 FR0000121709 102,2000 EUR 6 AQEU 2423993745045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:37:16 FR0000121709 102,2000 EUR 64 CEUX 2423994173045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:37:16 FR0000121709 102,2000 EUR 1 AQEU 2423994174045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:39:50 FR0000121709 102,1000 EUR 15 TQEX 2423997228045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:39:50 FR0000121709 102,1000 EUR 11 TQEX 2423997229045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:39:50 FR0000121709 102,1000 EUR 67 CEUX 2423997230045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:39:50 FR0000121709 102,1000 EUR 4 TQEX 2423997231045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:39:50 FR0000121709 102,1000 EUR 40 XPAR 2423997232045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:39:50 FR0000121709 102,1000 EUR 8 XPAR 2423997233045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:39:50 FR0000121709 102,1000 EUR 3 AQEU 2423997242045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:39:50 FR0000121709 102,1000 EUR 7 AQEU 2423997243045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:42:28 FR0000121709 102,0000 EUR 50 XPAR 2424000814045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:43:02 FR0000121709 101,9000 EUR 69 CEUX 2424001628045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:45:00 FR0000121709 102,0000 EUR 15 XPAR 2424003890045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:45:00 FR0000121709 102,0000 EUR 36 XPAR 2424003891045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:45:00 FR0000121709 102,0000 EUR 10 XPAR 2424003892045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:45:00 FR0000121709 102,0000 EUR 25 XPAR 2424003896045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:45:00 FR0000121709 102,1000 EUR 17 XPAR 2424003897045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:45:00 FR0000121709 102,1000 EUR 1 XPAR 2424003898045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:45:00 FR0000121709 102,0000 EUR 25 XPAR 2424003899045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:45:00 FR0000121709 102,0000 EUR 25 XPAR 2424003900045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:47:55 FR0000121709 102,2000 EUR 25 XPAR 2424007476045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:47:55 FR0000121709 102,2000 EUR 20 XPAR 2424007477045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:47:55 FR0000121709 102,2000 EUR 5 XPAR 2424007478045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:51:38 FR0000121709 102,1000 EUR 8 AQEU 2424012279045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:53:39 FR0000121709 102,1000 EUR 20 CEUX 2424014311045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:53:39 FR0000121709 102,1000 EUR 43 CEUX 2424014312045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:53:39 FR0000121709 102,2000 EUR 13 XPAR 2424014313045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:53:39 FR0000121709 102,2000 EUR 38 XPAR 2424014314045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 16:55:38 FR0000121709 102,1000 EUR 6 AQEU 2424016557045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:00:08 FR0000121709 102,1000 EUR 22 CEUX 2424024825045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:00:08 FR0000121709 102,1000 EUR 100 CEUX 2424024826045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:00:08 FR0000121709 102,1000 EUR 25 CEUX 2424024828045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:00:08 FR0000121709 102,1000 EUR 45 XPAR 2424024855045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:01:45 FR0000121709 102,1000 EUR 6 AQEU 2424028047045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:04:47 FR0000121709 102,1000 EUR 9 AQEU 2424032310045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:05:50 FR0000121709 102,1000 EUR 6 AQEU 2424033832045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:06:40 FR0000121709 102,1000 EUR 10 CEUX 2424034882045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:08:07 FR0000121709 102,1000 EUR 7 AQEU 2424037362045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:10:06 FR0000121709 102,1000 EUR 10 CEUX 2424040430045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:11:51 FR0000121709 102,1000 EUR 32 CEUX 2424042598045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:11:51 FR0000121709 102,1000 EUR 18 CEUX 2424042599045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:12:50 FR0000121709 102,1000 EUR 10 CEUX 2424044267045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:15:18 FR0000121709 102,1000 EUR 10 CEUX 2424048038045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:18:01 FR0000121709 102,1000 EUR 10 CEUX 2424051800045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:19:17 FR0000121709 102,0000 EUR 20 CEUX 2424054052045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:19:17 FR0000121709 102,0000 EUR 29 XPAR 2424054056045 AGA SEB SA Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2023 17:19:17 FR0000121709 102,0000 EUR 10 TQEX 2424054055045 AGA

*AGA: Performance shares awarded to staff

