In den Diskussionen ist jegliches Fragezeichen längst parteiübergreifend verschwunden. Und der Spruch - Atomkraft? Nein danke - ist zum Appell geworden. Doch gerade jetzt, da der deutsche Ausstieg unwiederbringlich besiegelt ist, dreht sich um Deutschland herum der Wind. Angesichts verbesserter Sicherheitsstandards, der unberechenbaren Energiekrise, den Folgen des Ukraine-Kriegs und der Abhängigkeit von dubiosen Energielieferanten stimmen einer repräsentativen Umfrage zufolge mittlerweile knapp 70 Prozent der Deutschen für eine Laufzeitverlängerung bis 2024 oder länger. Und so könnte es ein halbes Jahrhundert nach dem Originalspruch wieder in den Vordergrund rücken - das Fragezeichen hinter der Atomkraft. Und dem Nein.



