ProAmpac, ein führendes Unternehmen in den Bereichen flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, feiert zusammen mit Scotts Miracle-Gro®, Metropolitan Tea und Purition den Erhalt von fünf 2023 Flexible Packaging Achievement Awards. Am 29. März erhielt ProAmpac auf der Jahresversammlung der Flexible Packaging Association (FPA) anlässlich ihres 72-jährigen Jubiläums in Amelia Island im US-Bundesstaat Florida die folgenden Awards:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230414005274/de/

FPA Gold Winner Scotts Miracle-Gro® Rescue Outdoor Plant Potion (Photo: Business Wire)

Gold im Bereich Expanding the Use of Flexible Packaging und Silber im Bereich Packaging Excellence

Scotts Miracle-Gro® Rescue Outdoor Plant Potion Einzelportionsbeutel für flüssige pflanzliche Nahrung mit einem Standbodenaußenbeutel, der entwickelt wurde, um den Unbilden des E-Commerce standhalten zu können.

Silber im Bereich Technical Innovation

Metropolitan Tea Envelopes and Overwraps - ProActive Compostable CPM-2000 besitzt eine kompostierbare Struktur mit einer hohen Sauerstoff-, Feuchtigkeits- und Aromabarriere, die von dem Biodegradable Products Institute (BPI) zertifiziert wurde.

Silber im Bereich Sustainability und Silber im Bereich Technical Innovation

Purition Single-Serve Smoothie Meal Replacement Powder Mithilfe des ProActive Recyclable® Papierbeutels mit hoher Barrierewirkung von ProAmpac minimiert Purition das Gesamtverpackungsmaterial ohne die Produktschutzmerkmale in Mitleidenschaft zu ziehen und ermöglicht die Aufbereitung in Papierströmen.

"Wir fühlen uns geehrt, von der FPA ausgezeichnet worden zu sein", so Hesam Tabatabaei, Senior Vice President of Global Innovation and Product Development bei ProAmpac. "Diese Awards spiegeln unsere anhaltende Fokussierung auf die gemeinsame Innovationsstrategie und die Verbesserung nachhaltiger Verpackungen mithilfe von ProActive Sustainability® wider. Wir möchten unseren Kunden für ihre Partnerschaft mit uns danken, um diese innovativen Verpackungslösungen mit einer außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit, einer besonderen Regaloptik und einer nahtlosen Integrationsfähigkeit in den Packbetrieb auf den Markt zu bringen."

Weitere Informationen über unser Collaborative Innovation Verfahren oder ProActive Sustainability® erhalten Sie unter Marketing@ProAmpac.com oder ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Zur Angebotspalette von ProAmpac gehören kreative Verpackungslösungen, ein branchenführender Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability® bietet innovative nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige Unternehmen ProAmpac befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital, dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ProAmpac.com oder wenden Sie sich an Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital ist Partner von mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen einnehmen. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität in puncto Transaktionsstruktur und Investitionshorizont sowie eine Ausrichtung auf alle Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist ein idealer Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital ist ein Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230414005274/de/

Contacts:

Kristy Paulin

ProAmpac

Tel.: (413) 875-9872

Kristy.Paulin@ProAmpac.com