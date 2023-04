Mit etwas Hängen und Würgen gelang es dem DAX am Donnerstag noch so eben, in den Plusbereich zu rutschen, und das auf einem zugegebenermaßen ansehnlichen Niveau. Auch mancher Titel, der zuvor noch unter Druck gestanden hatte, freute sich über grüne Vorzeichen. Von einer echten Entwarnung kann bei den folgenden Aktien aber leider noch keine Rede sein.Zu de größten Gewinnern im gestrigen Handel zählten die Anteilsscheine von TUI (DE000TUAG505), die sich um 3,88 Prozent auf 6,64 Euro verbessern konnten. Allerdings sind solche Bewegungen unter ...

