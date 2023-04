Seit über 20 Jahren bietet AristaCare Health Services außergewöhnliche postakute Rehabilitation, Gedächtnispflege und langfristige Pflegedienste für Patienten und Einwohner in den US-Bundesstaaten New Jersey und Pennsylvania. CEO, President und COO von AristaCare verfügen zusammen über mehr als 70-jährige Erfahrung und Führungsarbeit. Damit stellt AristaCare hochwertige Pflege und medizinische Fachkenntnisse für alle seine PatientInnen bereit. Sidney Greenberger, CEO von AristaCare, äußerte sich mit folgenden Worten: "Wir setzen auf eine patientenzentrische Philosophie, bei der die Zufriedenheit und das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten sowie die Genesung und Fortschritte des ganzen Menschen im Mittelpunkt stehen. Unsere verständnisvolle Umgebung wurde im Hinblick auf Komfort und Ästhetik gestaltet, und wir nutzen modernste Technologie, um die bestmögliche Pflege bereitzustellen."

Wie in den Medien berichtet wurde, hat Personalmangel im Gesundheitswesen, insbesondere in der Altenpflege, die Patientenbetreuung insgesamt beeinträchtigt. AristaCare Health Services verfolgt einen proaktiven Ansatz, um diesem Problem in den kommenden Jahren vorzubeugen, indem die Bewohner mittels diverser neuer gebrauchsfertiger Ansätze überwacht werden.

"Wir sind stolz darauf, bekanntgeben zu können, dass wir über 70 in New Jersey registrierte Krankenschwestern und -pfleger aus dem In- und Ausland eingestellt haben, um die Personalausstattung zu verbessern. Darüber hinaus steigern wir die Beaufsichtigung und Überwachung der Patienten durch Telemedizin und Fernüberwachungssysteme wie Circadia Health, ein KI-Gerät, das Früherkennung ermöglicht und Alarm auslöst, um unnötige erneute Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Unseres Erachtens sollten alle Pflegeheime einen derartigen Ansatz nutzen", so COO Mordy Perlow.

Das ausgebildete Team von AristaCare setzt die empfohlenen medizinischen Methoden und bewährten Verfahren und Systeme ein, um den höchsten Pflegestandard zu erzielen. Das Personal konzentriert sich auf die Zukunft des dynamischen Gesundheitsumfeldes und ist bestrebt, die branchenweit vorausgesagte Nachfrage mit einem systematischen, kreativen und gut durchdachten Ansatz zu erfüllen bzw. zu übertreffen. Dem berüchtigten Ruf der Pflegeheimbranche, der häufig Missbrauch und Vernachlässigung vorgeworfen wird, wird durch einen proaktiven Ansatz mit Personalüberprüfung, ständiger Weiterbildung und Förderung einer fürsorglichen und liebevollen Umgebung entgegengearbeitet.

"Wir streben nach einer ständigen Neuerfindung des Pflegestandards durch außergewöhnliche Teamarbeit, gleichbleibende Spitzenleistungen und modernste Zentren", so Perlow. "Unser Ziel besteht darin, allen Patienten und Heimbewohnern das Gefühl zu vermitteln, dass sie zur Familie gehören. Bei uns wird das Wohlergehen unsere Bewohnerinnen und Bewohner insgesamt sehr ernst genommen."

AristaCare bietet diverse Dienstleistungen an, darunter Patientenversorgung, kurz- und langfristige Pflege, Rehabilitation, Kurzzeitpflege sowie Spezialprogramme für die individuellen Anforderungen einzelner Patienten. AristaCare bietet außerdem auch ein asiatisch-indisches Kulturprogramm, das ein spezielles Kulturerlebnis bereitstellt, wie etwa Sitten und Gebräuche speziell für Menschen aus dem indischen Kulturkreis. Das Demenzpflegeprogramm des Unternehmens, Nostalgia Park, beruht auf der Einstellung, dass jeder Bewohner mit ureigenen Herausforderungen zu kämpfen hat, und das Pflegepersonal ist stets bemüht, etwas über das Leben der Patienten vor dem Beginn der Demenz herauszufinden, um den Patienten das Leben mithilfe der Vergangenheit so angenehm wie möglich zu machen.

AristaCare erkennt seine Rolle in der Übergangspflege als Bindeglied zwischen Krankenhaus und häuslichem Umfeld. AristaCare nutzt ein innovatives Verfahren, um einen reibungslosen Übergang zwischen den einzelnen Stadien sicherzustellen, das Patientenerlebnis zu optimieren, eine kontinuierliche Genesung zu fördern und im gesamten Genesungsprozess zum bestmöglichen klinischen Ergebnis beizutragen.

"Wir sind stolz auf unseren multidisziplinären Fokus, bei dem wir die angestrebte Aufenthaltsdauer nie aus den Augen verlieren", so Greenberger. "Wir leisten hochwertige Therapiedienste an jedem Tag der Woche in voll ausgestatteten Fitnessräumen mit der neuesten Reha-Technologie. Zudem bieten wir im Verlauf der Reha kardiologische Telemetrie-Überwachung, um optimale Sicherheit zu gewährleisten."

AristaCare engagiert sich zudem auch als sozial verantwortliches Unternehmen. "Durch die aktive Personalrekrutierung und das Engagement mit unseren Gemeinschaften fördern wir unsere positive soziale Mission, was ein echtes Gemeinschaftsgefühl in unseren Zentren schafft", erklärt Greenberger.

