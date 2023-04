Mit Spannung wurden die Q1-Zahlen der großen US-Finanzunternehmen BlackRock, JPMorgan und Co am gestrigen Freitag erwartet. Und diese fielen überraschend gut aus: Die Erträge bei JPMorgan waren gar um 25 % höher als vor einem Jahr, bei BlackRock übertrafen die Gewinne die Analystenerwartungen. Das lässt hoffen. Denn auch für die größte deutsche Bank werden Ende April bessere Zahlen als im Vorjahr erwartet.Ins Wanken gerieten in den letzten Wochen vor allem die kleinen, liquiditätsschwachen Banken. ...

