Mitteilung der Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB:

Insolvenz der Deutschen Lichtmiete AG:

Gravierender Interessenkonflikt beim Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, One Square Advisory Services S.á.r.l.!

Wird die Insolvenzmasse zum Nachteil der Gläubiger ausgehöhlt? Was unternimmt das Insolvenzgericht?

Mit immer größerem Unverständnis beobachten Anlegerschützer die Vorgänge im Insolvenzverfahren der Deutschen Lichtmiete AG. In einer Gläubigerversammlung am 13.03.2023 hat der Gemeinsame Vertreter One Square Advisory Services S.á.r.l. in Vertretung der Anleihegläubiger dem "Verkauf" aller werthaltigen Assets der Deutschen Lichtmiete-Gruppe an die neue Trägergesellschaft Novalumen zugestimmt, ohne zuvor einen Beschluss der Anleihegläubiger einzuholen. Was so pikant ist an diesem "Verkauf": Ein Barkaufpreis wird überhaupt nicht entrichtet! Stattdessen gibt es nur eine ominöse "Anleihe", die nicht öffentlich bekannt ist und über deren Bedingungen den Gläubigern Auskünfte ausdrücklich verweigert werden. Was für ein Spiel wird da gespielt? Sollen die Investoren, trotz erheblicher werthaltiger Assets, ...

