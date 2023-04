Die KFM Deutsche Mittelstand AG, Initiatorin des Deutschen und Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS, wehrt sich gegen Anschuldigungen, die in der Pressemeldung der One Square Advisory am 12.04.2023 veröffentlicht wurden. Nach Auffassung der KFM Deutsche Mittelstand AG sind wesentliche Teile der darin angeführten Behauptungen "irreführend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...