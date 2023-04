Der deutsche Aktienmarkt konnte sich mit einem Jahreshoch beim DAX in das Wochenende verabschieden. Angeheizt wurde die gute Laune vor allem vom Startschuss in die Quartalsberichtsaison. In Amerika hatten diesbezüglich die drei großen US-Banken J.P. Morgan, Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vorgelegt und dabei positive Überraschungen liefern können. Das ...

